Macron et Tebboune s’entretiennent par téléphone

Les situations au Mali et en Libye, ainsi que l’évolution des relations bilatérales entre l’Algérie et la France ont fait partie de l’entretien téléphonique qui a eu lieu ce jeudi 27 août entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune, informe un communiqué de la présidence de la République algérienne, cité par Observ'Algérie.