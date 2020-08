Trump rend les Démocrates responsables de la nécessité d'acheter du pétrole à la Russie

Le Président américain a affirmé que le pays était contraint d’acheter des hydrocarbures à la Russie «parce que le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, un membre du Parti démocrate», n’avait pas permis la construction d’un pipeline.

Donald Trump a affirmé que c’est à cause des Démocrates, qui s’opposent à la construction d’oléoducs, que le gouvernement américain se voit obligé d’acheter des hydrocarbures en Russie.

Dans son discours de campagne électorale dans le New Hampshire, il a affirmé que la Nouvelle-Angleterre, dans le nord-est des États-Unis, avait enregistré les coûts énergétiques les plus élevés dans le pays.

«Vous savez pourquoi? Parce que le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, n'a pas permis qu’un pipeline traverse la pointe de l'État afin que le pétrole et le gaz, que nous avons en grandes quantités, puissent y arriver», a-t-il affirmé.

Ces déclarations ont été faites après que le gouverneur de New York a rejeté, en mai dernier, un permis de construction pour un pipeline.

«Savez-vous où vous achetez votre énergie? En Russie. Vous ne le saviez pas? Vous avez un grand nombre de navires russes avec du carburant […] parce que le gouverneur de New York Andrew Cuomo, un membre du Parti démocrate, ne permettra pas le pipeline», a insisté Donald Trump.

Du pétrole russe pour des milliards de dollars

En mai 2020, le gouverneur de New York avait rejeté un permis pour une conduite considérée par le gouvernement comme un moyen d’approvisionner la région en pétrole.

Le département de conservation de l'environnement de l’État de New York avait indiqué que «la construction du pipeline dans une zone écologiquement sensible, historiquement contaminée et en voie de rétablissement […] aurait un impact négatif inacceptable sur la qualité de l'eau».

Les services de surveillance maritime avaient alors constaté que sept pétroliers russes transportant jusqu'à six millions de barils de pétrole étaient en route vers les États-Unis. La Russie reste le deuxième exportateur de brut et de ses dérivés vers le pays, derrière le Canada.

L’année dernière, les États-Unis ont acheté en moyenne 515.000 barils de pétrole par jour. Les importations totales de brut et de produits pétroliers russes par le pays ont été évaluées à 13,8 milliards de dollars, soit environ 11,6 milliards d’euros, en 2019.