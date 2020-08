Le Hamas annonce un accord avec Israël visant à mettre fin à l'escalade

Un accord destiné à mettre fin aux échanges de tirs a été conclu entre le mouvement palestinien Hamas et les autorités israéliennes, a annoncé lundi 31 août le Hamas dans un communiqué.

«Au terme de dialogues et de différents contacts, le dernier en date avec l'émissaire du Qatar Mohammed el-Emadi, un accord a été conclu pour contenir l'escalade et mettre fin à l'agression contre notre peuple», a indiqué le Hamas.

Selon la radio israélienne Arutz Sheva, les services de sécurité israéliens confirment cette information.

Ces derniers jours, des radicaux palestiniens ont lancé des ballons et des cerfs-volants incendiaires depuis le territoire de l'enclave en direction d'Israël. L'armée israélienne a riposté en attaquant des cibles du Hamas dans la bande de Gaza à l'aide de chars et d'hélicoptères . Outre les frappes de représailles , les autorités israéliennes ont réduit la zone de pêche en Méditerranée pour les Gazaouis, et fermé Kerem Shalom, seul point de passage des marchandises entre Gaza et Israël.

En vertu de l'accord, les radicaux palestiniens cesseront de lancer leurs ballons et cerfs-volants incendiaires, alors qu'Israël rouvrira les postes de contrôle de Kerem Shalom et d'Erez à la frontière avec la bande de Gaza, ainsi que les zones de pêche.

Israël et le Hamas sont parvenues à cette entente alors que la bande de Gaza a besoin d'aide humanitaire en raison d'une flambée de Covid-19, note la radio Arutz Sheva.