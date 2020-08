Une trombe marine accompagnée de plusieurs éclairs en vidéo

Des vidéos montrant une grande trombe marine et plusieurs éclairs ont été partagées sur les réseaux sociaux après un orage qui s’est abattu le 29 août sur Gênes, en Italie.

​Pendant plusieurs minutes, la trombe a tourné sur place avant de se déplacer vers la plage, où elle s'est dissipée progressivement.

​Selon le site Météo-Paris, l’orage a provoqué de graves inondations dans la région de Gênes.

La Ligurie, l’une des régions les plus orageuses d’Europe, réunit la plupart des conditions propices à la formation de trombes , explique le site.

«Les reliefs escarpés l’entourant modifient l’orientation des vents près du sol et favorisent la formation de nombreuses lignes de convergence en situation instable. De plus, cette région possède des eaux particulièrement chaudes, notamment à la fin de l’été jusqu’en automne, souvent comprises entre 27 et 30°C», précise le site.