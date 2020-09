Tsahal annonce avoir attaqué près de 100 sites du Hamas en 19 nuits

Le lendemain de l’annonce d’un accord conclu entre les autorités israéliennes et le Hamas visant à contenir l’escalade, la Défense de l’État hébreu a informé du nombre de cibles de ce mouvement palestinien frappées au cours des dernières semaines.

L’armée israélienne a annoncé avoir porté des frappes sur quelque 100 cibles du mouvement palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza. Et ce sur une période de 19 jours.

«Au cours de ces dernières semaines, le Hamas a tiré depuis la bande de Gaza des roquettes et lancé des ballons avec des engins explosifs et incendiaires sur les citoyens israéliens. En outre, des troubles ont été provoqués le long de la clôture de sécurité. L’Armée de défense d’Israël a riposté en tirant au cours de 19 nuits sur quelque 100 cibles militaires appartenant au Hamas», indique le service de presse de Tsahal.

Et de détailler que les frappes ont notamment visé 35 ateliers de fabrication d’armes et entrepôts ainsi qu’une trentaine d’infrastructures souterraines et une vingtaine de points d’observation.

La veille de cette annonce, le Hamas a annoncé avoir conclu un accord pour contenir l’escalade et ce, avec la médiation du Qatar.