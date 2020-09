La richesse du fondateur de Zoom grimpe de 6,6 milliards de dollars en une seule journée

La fortune du fondateur de Zoom, Éric Yuan, a grimpé de 6,6 milliards de dollars (environ 5,5 milliards d’euros) en 24 heures, indique Bloomberg, alors que les actions de son entreprise ont bondi de 41%.

Ainsi, la richesse totale d’Éric Yuan est passée à 23 milliards de dollars (environ 19,3 milliards d’euros), selon le classement Bloomberg Billionaires Index. Le milliardaire est devenu l’un des plus grands gagnants de l’année, poursuit l’agence américaine.

Cette croissance est survenue après que Zoom a annoncé une hausse de ses revenus trimestriels et augmenté ses prévisions de ventes lors d’une réunion virtuelle, le 31 août. D’après le rapport de la compagnie, les ventes ont bondi de 355% pour atteindre 663,5 millions de dollars au cours des trois derniers mois par rapport à la même période en 2019.

Selon les données obtenues par Bloomberg, il s’agit de la deuxième plus grande augmentation parmi les membres de l'indice Nasdaq 100 au trimestre écoulé, derrière seulement la société de biotechnologie Moderna Inc., qui a produit un vaccin contre le Covid-19.

D’autres gagnants de la pandémie

Zoom prévoit également que ses ventes atteindront 2,39 milliards de dollars (environ 2 milliards d’euros) au cours de la prochaine période qui se terminera en janvier 2021, ce qui signifie que les revenus quadrupleraient presque en un an seulement.

Outre le fondateur de Zoom, le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a pu renforcer sa situation financière en devenant le premier milliardaire au monde dont la richesse avoisine 200 milliards de dollars (environ 168 milliards d’euros).

Fin août, Elon Musk, patron de Tesla et de SpaceX, s’est hissé à la troisième place des personnes les plus riches au monde, d’après Bloomberg. Il a devancé le patron de Facebook Mark Zuckerberg, mais est toujours dépassé par Jeff Bezos et Bill Gates.