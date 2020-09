Les écoliers britanniques interdits de tousser ou d’éternuer pour rire

Il est désormais interdit de tousser ou d'éternuer «intentionnellement et malicieusement» dans les écoles du Royaume-Uni et du Pays de Galles, de parler avec humour de la pandémie et d’entrer en contact délibérément une autre personne. Dans certains établissements de Londres, les élèves risquent l’exclusion pour non-respect de ces règles.