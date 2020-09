Plus de 2 millions d'euros récoltés par la Fondation de France pour le Liban

La Fondation de France a annoncé ce 4 septembre avoir collecté plus de deux millions d'euros d'aide à destination du Liban qui a subi deux explosions dévastatrices à Beyrouth faisant près de 190 morts, plus de 6.500 blessés et privant 300.000 personnes de leur logement.

«Nous sommes très touchés par la solidarité des Français», s'est félicitée auprès de l'AFP, Karine Meaux, responsable des urgences de la Fondation de France, en soulignant que l'appel aux dons avait été lancé le 5 août, au lendemain de l’explosion.

La générosité des plus de 22.000 donateurs privés auprès desquels 2,25 millions d'euros ont déjà été récoltés est d'autant plus notable, à ses yeux, que l'on vit «une année pleine d'incertitudes et de crise sanitaire et économique» en raison de l'épidémie de Covid-19 et qu'août correspond à une «période creuse».

Mme Meaux a appelé à continuer à donner. À titre de comparaison, après le tremblement de terre au Népal en avril 2015 (plus de 8.000 morts), «une catastrophe également très émotionnelle», la Fondation avait recueilli «un peu plus de 5 millions d'euros».

La Fondation qui subventionne directement des associations sur place, financera d'abord de l'aide sociale et psychologique avec notamment la distribution de cartes bancaires à des familles vulnérables de trois quartiers.

Deuxième domaine: l'habitat avec la remise en état des logements de 500 familles dans le quartier de Nabaa, des locaux d'une association et de trois bibliothèques publiques à Bachoura et Geitawi.

Troisième axe: un programme de soutien aux PME et commerçants et une aide pour une trentaine de commerces touristiques pour relancer l'activité économique.