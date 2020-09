Une touriste de 52 ans violée et tabassée par un trentenaire sur une plage nudiste en Espagne

Un inconnu d’une trentaine d’années a agressé une femme de 52 ans qui prenait un bain de soleil sur une plage nudiste espagnole. Après l’avoir battue et violée, il est parti avec son sac et son portable, puis deux personnes sont venues à la rescousse de la victime, rapporte La Verdad

Une femme de 52 ans a été tabassée et violée fin août par un individu sur une plage nudiste à Mazarrón, en Murcie, dans le sud-est de l’Espagne, indique La Verdad.

Elle était en train de prendre un bain de soleil lorsqu’un inconnu l’a brusquement attaquée.

Selon les dires des touristes qui ont aidé la victime, ils ont tout d’abord vu un homme et une femme sur le sable et ont ensuite entendu des sanglots et des cris de désespoir en descendant dans la crique.

«Elle n’arrêtait pas de dire qu’un homme l’avait violée, qu’il l’avait battue et qu’elle avait besoin d'une aide urgente», a déclaré l’un d’eux, cité par le quotidien.

Le suspect prend la fuite

L’auteur présumé du viol était d’une trentaine d’années, d’origine maghrébine, ont affirmé les témoins. Il a réussi à prendre la fuite et a également volé le sac et le téléphone portable de la victime.

Venues à sa rescousse, les touristes ont appelé la police et les médecins car la femme avait reçu plusieurs blessures lors du viol. Ils sont restés avec elle jusqu’à l’arrivée des secours. Le suspect est toujours recherché par la police, souligne le quotidien espagnol.