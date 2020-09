Scènes de film catastrophe: San Francisco complètement engloutie par des panaches de fumée oranges – images

Des incendies d’une ampleur historique s’abattent depuis quelques semaines sur la côte ouest américaine, laissant penser aux utilisateurs de Twitter qu’ils vivent un film catastrophe ou qu’ils sont sur Mars.

En effet, des centaines de photos et vidéos prises dans la ville de San Francisco donnent cette impression: un ciel «apocalyptique» d’une couleur orangeâtre intense, les toitures des bâtiments enfoncées dans la fumée épaisse émise par le feu.

Renforcés par la sécheresse et des vents violents, les incendies ont déjà provoqué au moins six morts, dont un enfant d’un an, selon l’AFP. En Californie, plus d'une vingtaine d'incendies font rage et le feu a consumé cette année plus de 10.000 kilomètres carrés, un record depuis que ces données sont relevées, soit 1987.

Punaise !! Les photos de San Francisco sont apocalyptiques. L'incendie énorme qui ravage la Californie créé une scène de film catastrophe.#apocalypse2020 pic.twitter.com/kwLRXdjCAf — Mickaël Soares (@MikeSoares69) September 10, 2020

Les foyers d'incendies s’étendent de l’État de Washington, frontalier du Canada, jusqu’à San Diego, dans le sud de la Californie.

#SanFrancisco vue d'un drone les images sont impressionnantes on voit bien comment les épaisses fumées des incendies couvrent la ville #apocalypse2020 pic.twitter.com/W5JiVDKZD6 — KYSER ❤️💙 (@kyseroff) September 9, 2020

​À San Francisco, de nombreuses routes étaient barrées par la police et les pompiers montraient des visages fatigués. Devant un paysage d'arbres calcinés, une maison complètement détruite n'avait plus que sa cheminée en briques encore debout et laissait apparaître la carcasse d'une machine à laver entièrement brûlée.

#apocalypse2020 AHHHH mais c'est juste le prochain Fallout aux graphismes exceptionnels 🤯 pic.twitter.com/MZQo9WWULc — 𝔸𝕝𝕖𝕩𝕪 (@Alexyisop) September 10, 2020

"People really don’t know what to do right now. Everyone on the Embarcadero is stopping to record the sky and chit chatting in a way I haven’t seen since pre-pandemic"



-Color of the year 2020. 🤔 #apocalypse2020 pic.twitter.com/7VfDbxgS73 — Robert De Niro ᵖᵃʳᵒᵈʸ (@RobertDeNiroUS) September 9, 2020

Parallèlement, l'État de l’Oregon a vu partir en fumée 120.000 hectares et au moins cinq localités ont été en grande partie détruites par des incendies «sans précédent dans l'histoire», selon le gouverneur, Kate Brown.

Quant au gouverneur de l'État de Washington, Jay Inslee, il a indiqué mardi que neuf incendies «importants» avaient brûlé plus de 133.000 hectares en 24 heures, plus du double de la superficie brûlée pour toute l'année 2019.