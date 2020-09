La Turquie n'est «plus un partenaire» en Méditerranée orientale, dit Macron

La Turquie n'est plus un partenaire en Méditerranée orientale, a déclaré ce 10 septembre Emmanuel Macron tout en affirmant son souhait «de réengager un dialogue fécond» avec Ankara.

Se prononçant lors d'une conférence de presse à Ajaccio avant le 7e sommet des pays du Sud de l’UE, Emmanuel Macron a évoqué des tensions en Méditerranée orientale entre la Turquie et la Grèce.

Selon le Président, la Turquie n'est plus un partenaire en Méditerranée orientale.

Détails à suivre

Escalade des tensions en Méditerranée orientale

Après la signature d'un accord maritime entre Athènes et Le Caire, Recep Tayyip Erdogan a annoncé début août la relance de la prospection d'hydrocarbures dans une zone disputée de la Méditerranée orientale.

Ankara a multiplié les forages au large de Chypre. Des activités jugées «illégales» par la plupart des pays de la région et l'Union européenne. Emmanuel Macron a dénoncé une «violation» par la Turquie des souverainetés grecque et chypriote.

Le Président a annoncé un renforcement temporaire de la présence militaire française dans la région avec le déploiement de deux Rafale et deux bâtiments de la Marine nationale. Suite à cette initiative, la Turquie a accusé l’Hexagone de se comporter «comme un caïd» et d’«accentuer les tensions» avec la Grèce, affirmant que ce n’était pas ce qu’elle souhaitait et rejetant la responsabilité des crispations sur Athènes.