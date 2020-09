La Turquie s’intéresse à l’Afrique et assure rester «aux côtés du peuple malien»

Les visites de responsables turcs en Afrique s’enchaînent. Le chef de la diplomatie Mevlut Cavusoglu s’est rendu au Mali pour réaffirmer le soutien de le Turquie aux Maliens, «peuple ami et frère». Il est désormais attendu au Sénégal et en Guinée-Bissau

Sur fond de tensions accrues entre la France et la Turquie, Ankara multiplie ses visites diplomatiques sur le continent africain. À l’occasion de son déplacement en Afrique de l'Ouest, le ministre turc des Affaires étrangères s’est rendu au Mali pour manifester son soutien au pays. Il est désormais attendu au Sénégal et en Guinée-Bissau.

Au Mali, le ministre turc des Affaires étrangères a assuré qu’Ankara sera toujours «aux côtés du peuple malien pour rétablir l’ordre constitutionnel», relate l’agence Anadolu.

Assurant que les Maliens sont «un peule ami et frère» de la Turquie, Mevlut Cavusoglu a confirmé que son pays leur apportera son soutien «dans les moments difficiles», ainsi que dans la lutte contre le terrorisme et la pandémie de coronavirus, poursuit l’agence.

Mevlut Cavusoglu s’est d’abord entretenu avec le représentant des Nations unies au Mali Mahamat Saleh Annadif pour discuter de la question de transition politique du pays. Puis il a rencontré Pierre Buyoya, haut représentant de l'Union africaine pour le Mali.

le processus de transition. Il est important pour l'avenir du Mali de prendre les mesures nécessaires pour établir un ordre constitutionnel et organiser des élections démocratiques dans les meilleurs délais», a exposé M.Cavusoglu cité par Anadolu.

Négociations avec d’autres pays africains

Les 10 et 11 septembre, Mevlut Cavusoglu est attendu en Guinée-Bissau et au Sénégal dans le cadre de son déplacement de trois jours dans l’ouest du continent africain. Auparavant, il s’était rendu au Togo, au Niger et en Guinée équatoriale.

Fin janvier-début février, le Président turc avait effectué une importante tournée africaine. En l’espace de quelques jours, il s’est rendu en Algérie, au Sénégal et en Gambie pour réaffirmer ses ambitions économiques et géopolitiques.