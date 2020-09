Incendie dans le port de Beyrouth: le Président libanais n’écarte pas un acte de «sabotage»

S’exprimant lors d’une réunion ce jeudi 10 septembre, le Président libanais n’a pas exclu un facteur humain derrière l’important incendie qui s’est déclaré cet après-midi dans le port du Beyrouth.

«L'incendie d'aujourd'hui peut être un acte de sabotage ou le résultat d'une erreur technique, d'une ignorance ou d'une négligence. Dans tous les cas, la cause doit être connue le plus tôt possible et les auteurs doivent rendre des comptes», avance le Président cité par l’Orient-Le Jour.

Se référant à l’armée libanaise, le quotidien indique que l’incendie s'est déclaré dans un entrepôt de pneus et d'huile moteur, provoquant la panique entre les habitants de la ville qui craignaient la répétions du scénario du 4 août. Les pompières ont maîtrisé le feu vers 18h30.

Plusieurs camions de pompiers sur les lieux de l'important incendie au port de #Beyrouth.



Le feu a commencé à s'étendre vers le pont de la rue Charles Helou, face au port. Les pompiers tentent de localiser le foyer, selon un correspondant de Sputnik.https://t.co/wXOJyXy0mS pic.twitter.com/3hCQv5WuMW — Sputnik France (@sputnik_fr) September 10, 2020

​L’un des employés de l'entrepôt touché a indiqué à l'AFP que le sinistre a été précédé de travaux de soudure. Ces informations ont été par la suite confirmées auprès de la chaîne MTV par le ministre sortant des Travaux publics, Michel Najjar.

Explosion à Beyrouth

Cet incendie est survenu plus d'un mois après l'explosion provoquée par le stockage inapproprié de 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium qui a dévasté le port de Beyrouth le 4 août et a fait environ 190 morts et 6.000 blessés. 300.000 personnes sont restées sans abri. Un cratère de 43 mètres de profondeur s'est formé sur les lieux du drame.