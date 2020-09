Sergueï Lavrov annule sa visite à Berlin

La visite de Sergueï Lavrov à Berlin prévue pour le 15 septembre est annulée en raison de changements dans le calendrier du chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, vient d’annoncer le ministère des Affaires étrangères.

«Le 3 septembre, Berlin a informé des changements dans le calendrier de Heiko Maas […] et a fait savoir que les négociations bilatérales ne se verraient consacrer qu’une heure et demie. Ainsi, l’objectif initial et principal du voyage de Sergueï Lavrov dans la capitale allemande n’est plus d’actualité, tandis que le format proposé pour les négociations bilatérales se trouve fortement réduit», a expliqué le ministère.

Selon le ministère, au cours de sa visite, Sergueï Lavrov et Heiko Maas devaient prendre part à la cérémonie de clôture de l'Année croisée des partenariats scientifiques et éducatifs, les modalités de leur participation ayant été établies il y a un an et confirmés lors des négociations à Moscou le 11 août.

Cela étant, il a été décidé d’annuler la visite, a souligné le ministère russe.

«L’information appropriée a été communiquée à l’Allemagne. Compte tenu de l'importance et du succès de l'Année croisée, Sergueï Lavrov adressera un message de salutations aux participants à la cérémonie de clôture», a ajouté le ministère.

Ce 14 septembre, l’opposant russe Alexeï Navalny, qui suit un traitement à Berlin, a été totalement débranché du respirateur artificiel et peut «quitter son lit par moments» puisque son état de santé continue de s’améliorer, ont constaté les médecins de l’hôpital universitaire de la Charité.

Sergueï Lavrov avait précédemment déclaré que si l’Occident décidait de décréter des sanctions contre la Russie dans le cadre de l’affaire Navalny, que Berlin présente comme empoisonné par l’agent toxique Novitchok, Moscou ne laisserait pas ces mesures sans réponse.

Détails à suivre