Un couple de sexagénaires décède du Covid à quatre minutes d’intervalle, main dans la main

«On entend tous les jours des gens dire qu’ils refusent de porter un masque parce que c’est inconfortable… Ce qui est inconfortable, c’est d’enterrer les personnes que vous aimez», écrit Shane Peoples lundi 14 septembre sur Facebook, deux semaines après que le coronavirus a ôté la vie à ses parents dans un hôpital de Caroline du Nord.

D’après le récit qu’il a livré à la chaîne WBTV, Johnny Lee et Cathy Darlene Peoples, respectivement âgés de 67 et 65 ans, ont ressenti les premiers symptômes un mois plus tôt, d’abord avec «une fièvre et une perte de l’odorat». Puis leur état de santé s’est aggravé. Ils ont alors été placés en soins intensifs deux semaines plus tard. «Tout s’est détérioré, tout a empiré», souligne-t-il.

Lorsque le personnel de l’hôpital a conclu que leur fin était proche, le couple a été réuni dans une même chambre. «Ils se sont tenus par la main, les infirmières étaient rassemblées autour d’eux, et ils sont décédés à quatre minutes d’intervalle», poursuit leur fils. «Ils étaient mariés depuis 48 ans, étaient ensemble depuis 50, ils ont marché main dans la main durant ces 50 ans».

Pas un canular

Dans une série de messages publiés sur son compte Facebook, Shane Peoples affirme se sentir «trompé» après que la vie de ses parents a été «volée par un virus à propos duquel beaucoup plaisantent quotidiennement ou dont ils estiment qu’il s’agit d’une sorte de canular».

L’homme raconte que certaines personnes lui ont envoyé des vidéos de fausses informations expliquant que le virus n’était qu’une supercherie. Il précise que lui et sa famille ont pris la pandémie très au sérieux depuis le début, respectant les mesures sanitaires et appelle les autres à en faire de même.