Ce pays condamne des anti-masques à creuser des tombes pour les victimes du Covid-19

Une condamnation exemplaire et quelque peu dissuasive à l’encontre des anti-masques a été prononcée dans la province indonésienne de Java oriental. Huit personnes qui refusaient de le porter en public ont dû creuser des tombes destinées aux victimes du Covid-19, relate le Jakarta Post.

«Il n’y a que trois fossoyeurs disponibles pour le moment, alors j’ai pensé que je pourrais ordonner à ces personnes de travailler avec eux», explique au quotidien indonésien le chef du district, Suyono.

«Nous espérons que cela créera un effet dissuasif à l’encontre de ces violations», ajoute-t-il.

Deux personnes étaient assignées à chaque tombe, l’une chargée de creuser, l’autre de placer des planches de bois, précise le Jakarta Post. La crémation et l’embaumement sont des pratiques interdites en Indonésie, tandis que les morts y sont traditionnellement enterrés sans cercueil. Les huit condamnés n’ont ni été amenés à toucher les corps, ni à participer à une quelconque cérémonie.

Le coronavirus en Indonésie

L’Indonésie est le pays d’Asie du Sud-Est le plus touché par la pandémie avec plus de 220.000 cas et près de 9.000 morts selon les données de l’université John Hopkins en date de ce mercredi. Toute personne testée positive au Covid-19, même asymptomatique, doit suivre une quarantaine obligatoire dans une installation choisie par le gouvernement. Le port du masque y est obligatoire depuis le mois d’avril.