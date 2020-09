Vladimir Poutine s’exprime lors de la 75e session de l'Assemblée générale de l’Onu

Vladimir Poutine s’exprime ce mardi à l’occasion de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies via une vidéo enregistrée à l'avance et diffusée en direct, à l’instar d’autres dirigeants invités à participer à un sommet virtuel pour le 75e anniversaire de l'Onu.

L'Onu, qui regroupe aujourd'hui 193 États, s'apprête à fêter son anniversaire à distance. Le Président russe a préparé un message vidéo à l’occasion de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui est diffusé ce mardi 22 septembre à New York.

Aucun dirigeant ne sera présent en personne en raison de l’épidémie: plutôt que de repousser cette grand-messe diplomatique, les organisateurs ont choisi le mode virtuel, avec des vidéos enregistrées.

Travail sur son discours

M.Poutine s’exprime dans le premier groupe de chefs d'État lors de la séance du matin, qui débute à 16 heures (heure de Paris). Il se trouve en 8e position. Les dirigeants du Brésil, des États-Unis, de la Turquie, de la Chine, du Chili et de Cuba ont pris la parole avant lui. Emmanuel Macron sera le dernier à parler.

Le discours de Poutine a été enregistré le 18 septembre et envoyé à New York à l'avance. Selon le porte-parole du Kremlin, il a comme toujours travaillé lui-même sur le texte et y a apporté les ajustements nécessaires.