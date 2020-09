La mafia tisse sa toile dans plusieurs grandes villes suédoises

Depuis au moins deux ans, les autorités et la police sont devenues impuissantes face à la propagation de la mafia dans plusieurs grandes villes suédoises. Les familles mafieuses agissent en toute impunité et multiplient les actes de violence, selon Euronews.

Les clans criminels agissent impunément. Les forces de sécurité ont recensé 163 fusillades ayant fait 20 morts.

Une quarantaine de clans font la loi

Selon le chef adjoint de la police suédoise Mats Löfving, une quarantaine de «familles» mafieuses contrôlent désormais les quartiers défavorisés de plusieurs agglomérations et leur emprise ne fait que se renforcer face à la faiblesse affichée par les pouvoirs.

Intimidations pour imposer le silence

Un agacement général traduit par le Premier ministre Stefan Löfven: «C'est un poison dans notre société dont nous devons nous débarrasser».

Euronews indique que la mafia est surtout implantée dans les banlieues où vit une population majoritairement immigrée. Des bandes criminelles y organisent le trafic de drogue et recourent à l'intimidation et au racket pour imposer le silence aux habitants. Ils peuvent user de moyens plus violents, comme des voitures plastiquées ou des jets de grenades contre des immeubles.