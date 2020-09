Accord sur la livraison à l’Ouzbékistan de 35 millions de doses du vaccin Spoutnik V

Le groupe Laxisam et le Fonds d’investissements directs de Russie (RFPI), qui a financé le développement du premier vaccin contre le nouveau coronavirus, acceptent de livrer 35 millions de doses du vaccin Spoutnik V à Ouzbékistan.

«Après avoir reçu l'approbation des autorités de régulation de l'Ouzbékistan, jusqu'à 10 millions de doses du vaccin pourront être fournies à la république en 2020, et jusqu'à 25 millions de doses en 2021», indique le message.

Plateforme efficace

Le RFPI rappelle que le vaccin a été créé sur une plateforme de vecteurs adénoviraux humains bien étudiée avec une sécurité et une efficacité prouvées.

Le vaccin baptisé Spoutnik V inventé en Russie et enregistré le 11 août est le premier destiné à lutter contre le SRAS-Cov-2 mis au point au monde. Il a été conçu par le centre scientifique d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleïa de Moscou en partenariat avec le RFPI.

Achat du vaccin russe

Aucun effet indésirable n’a été découvert lors des essais cliniques du vaccin russe, souligne Kirill Dmitriev. De plus, 100% des participants ont développé une réponse immunitaire et humorale stable au niveau des cellules. Dans le même temps, les vaccins basés sur de nouvelles plateformes n’ont pas encore prouvé qu’ils étaient inoffensifs et ne fournissent pas encore de données sur leur cancérogénicité et leur impact sur la fertilité, ajoute-t-il.

Auparavant, le RFPI avait annoncé un accord sur la vente de 100 millions de doses du vaccin Spoutnik V à une entreprise pharmaceutique indienne. Le fonds russe avait également informé que la Russie s’apprêtait à livrer jusqu’à 100 millions de doses en Amérique latine.

Au total, la Russie a déjà reçu des demandes de plus de 20 pays pour l'achat d'environ un milliard de doses.