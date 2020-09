Conférence de presse d’Emmanuel Macon au sujet de la situation au Liban - vidéo

Alors que le Premier ministre libanais a jeté l’éponge samedi, renonçant à former un gouvernement, Emmanuel Macron tient en ce 27 septembre une conférence de presse portant sur la situation politique au Liban.

«Si les promesses ne sont pas tenues d’ici octobre, il y aura des conséquences», avait averti le Président français début septembre, lors de son deuxième déplacement au Liban depuis l’explosion dévastatrice dans le port de Beyrouth. Alors, le dirigeant français avait reçu l'engagement des forces politiques libanaises de former un gouvernement dans les 15 jours et la mise en place des réformes était posée comme condition du déblocage de l’aide internationale. Or, Moustapha Adib, le Premier ministre de ce pays, a renoncé samedi. Le lendemain, Emmanuel Macron tient une conférence de presse depuis l’Élysée.