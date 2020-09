Des milliers de personnes évacuées à cause du désamorçage d’une bombe de 250 kg en Italie - images

Plusieurs milliers de personnes ont été évacuées ou contraintes de rester à la maison pendant l’opération de désamorçage d’une bombe américaine de l’époque de la Seconde Guerre mondiale ce dimanche 27 septembre dans la ville italienne de Bolzano, selon la Voce di Bolzano.

La bombe a été découverte le 8 septembre sur un chantier de construction de la place Verdi. Elle pèse environ 250 kg.

Oggi a Bolzano gli artificieri del 2º Reggimento Genio Guastatori hanno iniziato le operazioni di disinnesco di una bomba d’aereo da 500 lbs risalente al 2º Conflitto Mondiale. Bloccata l’autostrada e la ferrovia verso il Brennero #EsercitoItaliano #dipiùinsieme #noicisiamosempre pic.twitter.com/1LiU6MdUMc — Esercito Italiano (@Esercito) September 27, 2020

Ce 27 septembre, vers 9h du matin (heure locale), l’opération de désamorçage a débutée.

Elle a nécessité l'évacuation complète d’une zone dite «rouge» (plus de 4.000 personnes dans un rayon de 500 mètres) et le contrôle constant d’une zone «jaune» (rayon de 1.500 mètres). Les habitants de celle-ci, plus de 57.700, ont été contraints de ne pas sortir. L’autoroute A22 a été fermée à la circulation.

L’opération effectuée par le deuxième régiment de sapeurs de la Brigade alpine Julia s’est terminée vers 11h du matin au son d’une sirène d’une quinzaine de secondes, selon Corriere della sera. La bombe sera détruite.