Un test nucléaire américain de 1946 colorisée par une intelligence artificielle - vidéo

En 1946, les États-Unis ont débuté l’opération Crossroads, dans le cadre de laquelle deux essais nucléaires ont été menés sur l’atoll de Bikini, dans le Pacifique. La première bombe, Able, de 21 kilotonnes, a été larguée à une altitude de 158 mètres.

La vidéo de cet essai historique pour les États-Unis a été colorisée par le projet Neural Networks and Deep Learning et mise en ligne.

La colorisation a été effectuée à l’aide de l’intelligence artificielle, les images documentaires ayant été améliorées grâce au réseau de neurones.

La deuxième bombe, Baker, d’une puissance de 23 kilotonnes, a explosé à une profondeur de 27 mètres sous le niveau de la mer dans le cadre de la même opération Crossroads, dont le but était de tester l’effet des armes atomiques sur les navires.

Comme l’a révélé une étude réalisée en 2019 par des chercheurs de l’Université de Columbia et évoquée dans le New York Post, les taux de radioactivité des îles Marshall, sur lesquelles les États-Unis ont effectué plus de 65 tests nucléaires pendant la guerre froide, sont supérieurs à ceux de Tchernobyl et de Fukushima.

Les essais nucléaires dans l’atmosphère, sous l’eau et dans l’espace extra-atmosphérique ont été proscrits par le traité d’interdiction partielle des essais nucléaires signé en 1963. Les essais souterrains n’ont pas été inclus.