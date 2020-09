Bakou «déterminé» à combattre jusqu'à ce que les Arméniens «se retirent» du Haut-Karabakh

L'Azerbaïdjan va poursuivre ses opérations militaires jusqu'au retrait des forces arméniennes du Haut-Karabakh, a indiqué le 30 septembre la diplomatie azerbaïdjanaise au sujet de cette région soutenue par Erevan.

Escalade

Tant que «nous ne voyons pas clairement les troupes arméniennes quitter le territoire de l'Azerbaïdjan, nous continuerons notre opération militaire légitime», a indiqué la représentation azerbaïdjanaise à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) dont le Groupe de Minsk est le médiateur du conflit depuis les années 1990.

Le Haut-Karabakh (Artsakh en arménien) a proclamé en 1991 son indépendance de ce qui était alors l'Azerbaïdjan soviétique, ce qui a engendré un conflit militaire majeur entre Bakou et Erevan. En 1994, les parties belligérantes se sont entendues de s'en tenir à un processus de paix négocié par le Groupe de Minsk de l'OSCE. Le conflit est resté gelé depuis, avant d’éclater à nouveau le 27 septembre 2020.

La Turquie a tout de suite promis de soutenir l'Azerbaïdjan «à la fois à la table des négociations et sur le champ de bataille». D'autres pays, dont la Russie et la France, appellent à mettre fin au conflit. Le Président français a notamment qualifié d'«inconsidérées» et de «dangereuses» les déclarations turques. Il doit parler au téléphone ce mercredi avec Vladimir Poutine et ce jeudi avec Donald Trump à ce sujet.