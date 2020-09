Poutine et Macron discutent de la situation au Haut-Karabakh

La situation dans la République autoproclamée du Haut-Karabakh, où des hostilités opposent les forces arméniennes et azerbaïdjanaises, a été au centre d'un entretien entre les Présidents Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, a fait savoir mercredi 30 septembre au soir le Kremlin.

«Vladimir Poutine et le Président français Emmanuel Macron ont eu un entretien téléphonique sur l’initiative de la France. Les interlocuteurs ont condamné l’aggravation de la situation dans la zone du conflit du Haut-Karabakh en raison des combats d’envergure en cours. Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont appelé les parties en conflit à un cessez-le-feu immédiat et total […] et à la retenue», est-il indiqué dans le communiqué.

Les deux chefs d’État ont noté que le conflit du Haut-Karabakh ne pouvait être réglé que par des méthodes politiques et diplomatiques, selon le Kremlin.

MM. Poutine et Macron ont examiné «les paramètres de leur communication ultérieure, avant tout dans le cadre du Groupe de Minsk de l’OSCE» et se sont dits prêts à adopter une déclaration au nom des coprésidents du Groupe de Minsk que sont la Russie, la France et les États-Unis en faveur de l’arrêt immédiat des hostilités et de la reprise des négociations.

Détails à suivre