L'armée russe plus puissante qu’elle ne l’a jamais été depuis la fin de la guerre froide, selon un rapport anglais

Après plus d’une décennie d’investissements et de réformes, l'armée russe est mieux équipée et plus professionnelle, signale le rapport «Russia’s Military Modernization: An Assessment» publié mercredi par l’Institut international d’études stratégiques de Londres.

«Les forces armées russes sont aujourd’hui un outil militaire efficace», indique le rapport.

Un outil de défense

Les experts mettent en évidence des améliorations particulières de l’armement nucléaire et des forces aérospatiales russes, ainsi que des progrès dans les forces terrestres et navales.

La Russie avait déjà déclaré à maintes reprises qu'elle n'avait aucune intention d'attaquer quiconque et que le renforcement de l'armée lui était nécessaire à des fins de sa propre défense étant donné que l'Otan a sensiblement augmenté son activité près des frontières russes ces dernières années.