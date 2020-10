Une femme transgenre nommée vice-Première ministre en Belgique, une première en Europe

À l’issue de 16 mois de crise politique, la Belgique s’est finalement dotée d’un gouvernement. Parmi les membres du nouveau cabinet figure notamment la néerlandophone Petra De Sutter, nommée ministre de la Fonction publique et des entreprises publiques et vice-Première ministre. Ancienne sénatrice, elle est la première transgenre à accéder à un tel poste en Europe.

Vanmorgen legde ik mijn eed af op het Koninklijk Paleis 🇧🇪



Ik ben helemaal klaar om samen met deze ploeg te werken aan een gezonde, groene en sociale samenleving.#degoedekantop pic.twitter.com/32ONmAbUYW — Petra De Sutter (@pdsutter) October 1, 2020

Huit femmes aux postes ministériels

Eurodéputée verte et gynécologue de formation, Mme De Sutter dirige le département de Médecine reproductive de l’université de Gand. Suite à sa nomination, elle a remercié son parti et promis de mettre tout en œuvre pour «relancer notre pays» et assurer «un nouvel avenir pour tout les Belges».

Le nouveau gouvernement est officiellement entré en fonction jeudi 1er octobre en prêtant serment devant le roi Philippe. Dirigé par le libéral flamand Alexander De Croo, le gouvernement compte 14 ministres et cinq secrétaires d’État.

Au total, huit portefeuilles ministériels, dont celui des Affaires étrangères, de l’Intérieur et de la Défense, sont revenus à des femmes.

La socialiste Ludivine Dedonder, ex-journaliste sportive, est ainsi devenue la première femme nommée ministre de la Défense dans l’histoire du royaume.