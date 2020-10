Haut-Karabakh: nouvelle terre de discorde entre la Turquie et la Russie?

La guerre entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie va-t-elle dégénérer en conflit régional? Dans la lutte pour le Haut-Karabakh, la Turquie aurait envoyé à Bakou des mercenaires syriens pour combattre les forces d’Erevan, selon la Russie et la France. Jusqu’ici, le Kremlin appelle à la trêve. Mais perdra-t-il patience? Analyse.

La Russie et la Turquie vont-elles se retrouver une nouvelle fois face à face? À l’instar des guerres en Syrie et en Libye, les intérêts d’Ankara et de Moscou s’avèrent antagonistes.

Dans cet affrontement qui se déroule dans le Haut-Karabakh, la Russie –tout comme la France– tente de conserver une position neutre et appelle les belligérants au cessez-le-feu. De son côté, la Turquie a résolument pris fait et cause pour l’Azerbaïdjan contre l’Arménie. Ankara pousse en effet son allié, «son frère azéri», à la guerre. Selon la France et la Russie, des mercenaires et djihadistes qui se battaient en Syrie contre Damas et Moscou s’activent déjà sur ce nouveau front.

