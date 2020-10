Trump a reçu une supplémentation en oxygène avant son hospitalisation, selon ABC News

Donald Trump, testé positif au Covid-19, a éprouvé des difficultés respiratoires le 2 octobre, d'après des sources proches du Président, citées par ABC News. Cette information contredit les affirmations officielles des médecins selon lesquelles le dirigeant américain n'en souffre pas et n’avait pas eu besoin de supplémentation en oxygène.

Hospitalisé après avoir contracté le Covid-19 , Donald Trump a eu des problèmes respiratoires et a reçu une supplémentation en oxygène vendredi 2 octobre, rapporte ABC News qui se réfère à ses sources.

Plus précisément, des sources proches de Donald Trump ont déclaré à ABC News que le Président «avait eu du mal à respirer et avait reçu une supplémentation en oxygène» à la Maison-Blanche, après que son taux d'oxygène dans le sang a baissé. Selon le média, les journalistes du pool du dirigeant américain ont été informés par une «source familiarisée avec l’état de santé du Président» qu’au cours des dernières 24 heures, les «signes vitaux de Trump auraient été très préoccupants» et que «les 48 prochaines heures seraient critiques en matière de soins». Il n’est pas précisé si cette source était médecin.

Déclaration de médecins sur l’état de Trump

Lors d’une conférence de presse le 3 octobre, les médecins du Président des États-Unis ont esquivé la question de savoir si le Président américain recevait de l'oxygène, assurant qu’«en ce moment» il n’en recevait pas. Les spécialistes ont déclaré qu'il se sentait «très bien», qu'il n'avait pas besoin de supplémentation en oxygène, qu'au cours des dernières 24 heures il n'avait pas eu de fièvre, alors que la fatigue et une légère toux persistaient.

Le médecin du Président, le Dr Sean Conley, a déclaré qu'il était très satisfait du rétablissement de son patient en soulignant que celui-ci n’avait jamais souffert de difficultés respiratoires.

Trump positif au Covid-19

Donald Trump a annoncé avoir été testé positif au nouveau coronavirus le 2 octobre, de même que sa femme Melania, et précisé qu'ils se plaçaient en quarantaine.

Le vice-Président Mike Pence, 61 ans, a été testé négatif, selon un porte-parole. Il assumerait les fonctions présidentielles si Donald Trump tombait gravement malade.