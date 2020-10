Derrière la guerre Azerbaïdjan-Arménie, le conflit Israël-Iran?

Les affrontements entre Bakou et Erevan peuvent-ils impliquer Tel-Aviv et Téhéran? D’un côté, Israël entretient des liens étroits avec l’Azerbaïdjan, tandis que de l’autre, l’Iran se méfie de son voisin azéri et soutient davantage l’Arménie. Des alliances en réalité bien plus complexes. Explications.