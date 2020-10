Moscou va convoquer l'ambassadeur français pour «ingérence dans ses affaires intérieures»

Le ministère russe des Affaires étrangères convoquera les ambassadeurs français et allemand, a annoncé la porte-parole de la diplomatie russe.

Le ministère russe des Affaires étrangères convoquera les ambassadeurs de France, d'Allemagne et d'autres pays, a annoncé ce jeudi 8 octobre la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova.

Selon elle, la convocation fait suite à la réaction des diplomates étrangers sur l'affaire de l'historien Youri Dmitriev, condamné à 13 ans de prison pour «violences sexuelles à l'encontre d'une enfant». Moscou considère les déclarations des ambassadeurs comme une ingérence dans ses affaires intérieures, explique Mme Zakharova.

Affaire Dmitriev

Youri Dmitriev, 64 ans, qui a notamment mené des recherches pour retrouver des charniers contenant les restes des victimes des répressions de l'époque stalinienne, avait été arrêté en 2016 pour des photographies de sa fille adoptive nue. L'historien avait alors assuré que ces photos étaient destinées à suivre sa croissance et il avait été acquitté.

Ce verdict avait été contesté, après quoi M.Dmitriev a été condamné à trois ans et demi de prison. Mais le parquet a fait appel et l'historien, qui a plaidé non coupable, a finalement écopé d'une peine de 13 ans de détention dans un camp.