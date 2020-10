Le Président du Kirghizstan ordonne le déploiement de l’armée dans la capitale

Ce vendredi 9 octobre, le président kirghize Sooronbay Jeenbekov a signé un décret sur l’introduction de l’état d’urgence dans la ville de Bichkek. Il entre en application à partir de 20 heures, heure locale (16 heures, heure de Paris) et ce jusqu'au 21 octobre. L’état-major a reçu pour instruction d’introduire des troupes dans la capitale avec l’objectif de maintenir l’ordre et prévenir des conflits armés.

Ce décret est imposé «en relation avec les émeutes de masse qui menacent la vie et la santé de la population, et uniquement pour assurer la protection et la sécurité des citoyens, ainsi que pour stabiliser la situation sociale et politique dans les meilleurs délais», a déclaré le représentant du service de presse de la présidence.

Outre l’introduction de troupes à Bichkek du 9 au 21 octobre, le décret prévoit de nommer le vice-Premier ministre actuel, Almazbek Orozaliev, commandant de la capitale. Un couvre-feu y sera également instauré.

Détails à suivre