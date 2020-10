Anti-missile S-400: une épine dans le pied d’Israël, des États-Unis et de l’Otan

Le système de défense antiaérienne russe S-400 est l’objet de bien des discordes en ce début octobre. En effet, à la suite d’une déclaration de l’ambassadeur russe en Iran, affirmant que Moscou pourrait prochainement vendre ces systèmes à Téhéran, Benyamin Netanyahou, Premier ministre israélien, a exprimé ses craintes à Vladimir Poutine ce mercredi 7 octobre. De plus, la Turquie, qui a acheté il y a plus d’un an des batteries de S-400, pourrait les tester la semaine prochaine et risque ainsi de provoquer l’ire des États-Unis et de l’Otan. Plus d’informations dans ce nouveau Lignes Rouges en bref.