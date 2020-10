L'Azerbaïdjan et l'Arménie s'entendent sur une trêve au Haut-Karabakh

L'Azerbaïdjan et l'Arménie se sont mis d'accord pour un cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh à partir de midi ce 10 octobre, a annoncé le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à l'issue de 10 heures de négociations à Moscou.

«Suite à l'appel du Président russe Vladimir Poutine et conformément aux accords entre le Président russe Vladimir Poutine, le Président azerbaïdjanais Ilham Aliev et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, les parties se sont mises d'accord sur ce qui suit: un cessez-le-feu est proclamé à partir de 12 heures le 10 octobre 2020 à des fins humanitaires pour procéder à un échange de prisonniers et d'autres personnes détenues, ainsi qu'à celui des corps des tués avec la médiation du CICR [Comité international de la Croix-Rouge, ndlr]», a-t-il détaillé.

Bakou et Erevan ont également convenu d'entamer «des négociations substantielles afin de parvenir le plus vite possible à un règlement pacifique». Les parties ont confirmé que le format du processus de négociations sur le Karabakh restait invariable.

Les détails seront concertés

Selon le texte du document, les modalités concrètes du cessez-le-feu doivent encore faire l'objet de concertations.

Les négociations entre les ministres des Affaires étrangères russe, arménien et azerbaïdjanais Sergueï Lavrov, Zograb Mnatsakanian et Djeikhoun Baïramov sur la situation dans le Haut-Karabakh se sont déroulées à huis clos. Les parties se sont abstenues de toute déclaration avant le début de la rencontre.