La fortune de l'homme le plus riche du monde dépasse les 200 milliards de dollars pour la seconde fois en un an

L’homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, détient aujourd’hui une fortune de plus de 200 milliards de dollars et ce, pour la deuxième fois en une année. Au cours de la journée du 12 octobre, il a gagné 10,6 milliards de dollars et sa fortune a atteint 203,7 milliards, selon le classement Forbes Real Time pour lundi.

Patron d’Amazon, l’entreprise qu’il a fondée en 1994 et qu’il dirige depuis, Jeff Bezos est devenu le premier homme au monde à détenir 200 milliards de dollars le 25 août dernier, mais les actions sont rapidement retombées et son capital était de 199,7 milliards de dollars.

Succès d’Amazon sur fond de pandémie

Le capital de l’homme d’affaires est assuré à 90% par des actions d'Amazon, mais il possède également le Washington Post, la société d'exploration spatiale Blue Origin et un certain nombre d'autres investissements privés, y compris dans l'immobilier, fait remarquer Forbes. Il pèse environ le double de la deuxième fortune du monde, Bill Gates, qui possède actuellement 118 milliards de dollars.

Les actions d’Amazon ont connu une forte augmentation face à l’enthousiasme suscité par Prime Day, ces jours d'offres exceptionnelles, les 13 et 14 octobre. Toutefois, elles ont été marquées par une montée tout au long de l’année alors que le monde, sur fond de confinement dû à l’épidémie, s’est tourné vers les achats en ligne.