Négociations frontalières Israël-Liban: un timing parfait, surtout pour les États-Unis

Doit-on s’attendre à un accord entre Israël et le Liban? Poussés par les États-Unis à la recherche d’un nouveau coup d’éclat diplomatique, Tel-Aviv et Beyrouth ont entamé des négociations pour régler des différends frontaliers. Mais si le premier veut délimiter les espaces maritimes, le second veut aussi traiter des frontières terrestres. Analyse.