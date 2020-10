Donald Trump compare sa popularité à celle de Jésus-Christ

Le Président américain s’est comparé à Jésus-Christ pour ce qui est de sa popularité, en atteste une vidéo réalisée lors de son intervention en Caroline du Nord et partagée par l’Independent sur sa chaîne YouTube.

«Quelqu'un m'a dit l'autre jour: “Tu es de loin la personne la plus célèbre du monde.” J'ai répondu: "Non, je ne le suis pas." Ils ont dit: "Qui est donc le plus célèbre?" J'ai répondu “Jésus Christ”.»

La foule a rugi d’approbation pour un Président tout sourire.

Cependant, selon plusieurs sondages, son prédécesseur Barack Obama et sa femme Michelle comptent parmi les personnes les plus populaires aux États-Unis, précise le quotidien.

Sur les pas de John Lennon?

Malgré un taux de désapprobation d'environ 50%, Donald Trump assure qu'il n'y avait qu'une seule personne, par le passé ou dans le présent, plus populaire que lui: le fils du Dieu, souligne le journal.

En 1966, la star des Beatles John Lennon avait créé la polémique en expliquant que la religion dans les années 1960, et plus particulièrement au Royaume-Uni, n'avait plus la même importance dans la vie des gens qu'auparavant, notant au passage qu’«aujourd'hui, nous sommes plus populaires que Jésus». Mais Donald Trump n’a pas précisé s’il s’inspirait du célèbre musicien pour préparer ses discours.