Israël et les Émirats arabes unis intensifient leurs liaisons aériennes

Israël et les Émirats arabes unis se préparent à signer un accord sur l’organisation de 28 vols commerciaux hebdomadaires reliant l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv à Dubaï et Abou Dhabi, a annoncé le ministère israélien des Transports.

Le document, qui autorisera en outre les vols charters illimités vers un aéroport mineur dans le sud d’Israël ainsi que 10 vols de fret, devrait être signé le 20 octobre. Les liaisons seront effectives dans les semaines à venir, indique le ministère.

Accords historiques

Le 15 septembre, le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a signé avec les Émirats arabes unis et Bahreïn des accords historiques sous l'égide de Donald Trump.

Ces deux pays arabes ont été les premiers à reconnaître l’État d’Israël, depuis l’Égypte et la Jordanie respectivement en 1979 et 1994. Plus tôt en octobre, les chefs des diplomaties israélienne et émiratie se sont rencontrés pour la première fois au Mémorial de la Shoah à Berlin.