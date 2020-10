Six Russes accusés d’être responsables d'une campagne de piratage par les États-Unis.

Le département de la Justice des États-Unis a accusé ce lundi 19 octobre six Russes de participation à une série de cyberattaques et à la diffusion de logiciels malveillants en vue de l'attaque d'infrastructures d'autres pays et durant les élections dans l'intérêt de la Russie, rapporte la chaîne de télévision ABC News qui se réfère au Département.

Selon l'accusation, les six Russes «avaient de l'intention de soutenir les efforts des autorités russes de saper, venger ou déstabiliser» l'Ukraine, la Géorgie, les élections en France, les JO en Corée du Sud en 2018 et les tentatives de la communauté internationale de poursuivre la Russie pour utilisation d’un agent toxique Novitchok à l’étranger.

Détails à suivre...