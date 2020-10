L'Irlande devient le premier pays de l'UE à reconfiner sa population

Les autorités irlandaises ont annoncé lundi soir un nouveau tour de vis dans les mesures prises pour endiguer l'épidémie de coronavirus, imposant un quasi-reconfinement même si les écoles restent cette fois ouvertes.

En revanche, les commerces non essentiels vont devoir tirer le rideau, les restaurants et les pubs ne peuvent plus faire que de la vente à emporter et les déplacements à plus de cinq kilomètres de chez soi sont proscrits.

Le Premier ministre Micheal Martin a détaillé l'ensemble de ces mesures dans la soirée, expliquant que le pays était placé pour six semaines au cinquième et plus haut degré de restrictions possibles.