Joe Biden, ou le «en même temps» à l’américaine, est-il «déjà Président»?

À la fois technocrate washingtonien et homme fidèle à ses origines populaires, à la fois faucon et colombe en politique étrangère, Joe Biden est la version américaine du «en même temps». L’universitaire Jean-Éric Branaa revient au micro de Sputnik sur le parcours atypique d’un Joe Biden qui s’est toujours rêvé en Président des États-Unis.

«Le compromis, c’est un synonyme de Joe Biden.»

Potentiel prochain Président des États-Unis, la figure de Joe Biden, sa vie et son œuvre, restent relativement inconnu du grand public, en particulier en France et dans le monde francophone.

Qui est-il? Peut-il battre Donald Trump et unifier une Amérique plus divisée qu’elle ne l’a été depuis la Guerre de Sécession? L’auteur de Joe Biden (Éd. Nouveau Monde, 2020), Jean-Éric Branaa répond à ces questions dans un entretien sans fard à Sputnik.

Retrouvez cette interview sur YouTube:

Véritable dinosaure du Parti démocrate, l’ancien vice-Président de Barack Obama arpente les rues et les couloirs de Washington depuis plus de 40 ans. Pour Jean-Éric Branaa, son attachement à la Pennsylvanie blanche et ouvrière, son expérience en politique étrangère et la conjoncture politique font qu’il «ne devrait pas y avoir de surprise» le 3 novembre 2020, et qu’il devrait être élu 46e Président des États-Unis. Un pari un peu trop hâtif?