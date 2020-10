De nouveau Premier ministre libanais, Saad al Hariri promet un gouvernement en accord avec «l'initiative française»

Saad al Hariri, chef de file du Courant du futur et ancien chef du gouvernement du Liban, a été de nouveau désigné Premier ministre du pays ce 22 octobre. Chargé de former un nouveau cabinet face aux crises que traverse le pays, il promet «un gouvernement d'experts» en accord avec «l'initiative française».

Le Président libanais a de nouveau désigné ce 22 octobre Saad Hariri comme Premier ministre, le chargeant ainsi de former le prochain gouvernement alors que le pays continue à traverser des crises politiques et économiques.

Désigné Premier ministre, Saad Hariri a promis «d'arrêter l'effondrement qui menace notre économie et notre société».

Le nouveau Premier ministre a également promis «un gouvernement d'experts» en accord avec «l'initiative française».

Démission du gouvernement après l'explosion au port de Beyrouth

Le gouvernement précédent d’Hassan Diab avait démissionné peu après la double explosion le 4 août dans le port de Beyrouth qui a fait 190 morts, trois disparus, plus de 6.500 blessés et détruit une partie de la capitale. Alors qu'au moins 300.000 personnes sont restées sans abri et plus de 50.000 maisons ont été endommagées, des manifestations antigouvernementales ont eu lieu dans la capitale, entraînant le départ du gouvernement.

Fin août, l'ambassadeur du Liban en Allemagne, Moustapha Adib, a été nommé Premier ministre. Il a jeté l'éponge le 26 septembre, n'ayant pas réussi à former un cabinet et à surmonter les rivalités entre les parties, a-t-il précisé.