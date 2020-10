Poutine invite la France à rejoindre le traité New Start sur les armes nucléaires

Le Président russe considère que si la sécurité et la nécessité que la Chine rejoigne le New Start sont évoquées, d’autres puissances nucléaires, tels le Royaume-Uni et la France, doivent être prises en compte. Et de rappeler que des pays n’étaient pas officiellement considérés comme tels, alors que tout le monde sait qu’ils ont l’arme nucléaire.