Biden promet un vaccin anti-Covid gratuit «pour tous» s'il est élu Président

Le candidat démocrate Joe Biden a promis ce vendredi 23 octobre que le vaccin contre le coronavirus serait «gratuit pour tout le monde» dans le cadre de son plan national de lutte contre la pandémie, s'il était élu à la présidence des États-Unis.

«Une fois que nous aurons un vaccin sûr et efficace, il devra être gratuit pour tout le monde, que vous soyez assuré ou pas», a-t-il affirmé, à 11 jours de l'élection présidentielle.

Le Président sortant Donald Trump veut également que l'éventuel vaccin contre le virus, qui pourrait être prêt dans les prochaines semaines, soit gratuit.

Les États-Unis sont de loin le pays le plus frappé par la pandémie de nouveau coronavirus, avec près de 8,5 millions de cas de contamination enregistrés et plus de 223.000 décès liés au Covid-19, selon les données de l'université Johns-Hopkins.