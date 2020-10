Erdogan appelle Macron à subir un «examen de santé mentale» vu son avis sur les musulmans de France

Recep Tayyip Erdogan a mis en doute la «santé mentale» d'Emmanuel Macron en raison de son attitude envers les musulmans. Précédemment, le chef d’État turc avait déjà dénoncé l'idée de «structurer l'islam» en France comme une provocation.

«Tout ce qu'on peut dire d'un chef d'État qui traite des millions de membres de communautés religieuses différentes de cette manière, c'est: "allez d'abord faire des examens de santé mentale"», a indiqué le Président turc dans une allocution télévisée.

S'attaquer au séparatisme

Le Président français a annoncé plus tôt en octobre ses plans de «libérer l'islam de France des influences étrangères». Parmi les problèmes, M.Macron a cité le manque de transparence des dons qui peut être source d’«influence, plus pernicieuse et plus grave».

Le projet de loi «contre les séparatismes» devrait être soumis au Conseil des ministres le 9 décembre. La liste des mesures contient une obligation de neutralité dans les services publics, la possibilité de dissoudre des associations notamment «pour atteinte à la dignité de la personne» ainsi qu’une charte de laïcité obligatoire pour les associations qui demandent des subventions.

À la suite de l'assassinat du professeur Samuel Paty dans les Yvelines, Emmanuel Macron a en outre souligné que «les actions s'intensifieraient» contre l'islam radical dans le pays.