Erdogan appelle les Turcs à renoncer aux produits français et assure que Macron doit aller chez le psychiatre

Recep Tayyip Erdogan a appelé les Turcs à cesser d'acheter les produits français sur fond de détérioration des relations entre la Turquie et la France.

Recep Tayyip Erdogan a appelé les Turcs à cesser d'acheter les produits français sur fond de détérioration des relations entre la Turquie et la France.

M.Erdogan a récemment pris pour cible son homologue français en déclarant qu'Emmanuel Macron s'était «égaré» par ses positions envers les musulmans et l'islam et avait besoin de soigner sa santé «mentale». L’Élysée a qualifié ces propos d'«inacceptables» soulignant que «l'outrance et la grossièreté» n’étaient pas «une méthode». La France a rappelé pour consultation son ambassadeur à Ankara.

Détails à suivre