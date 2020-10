Elle publie la caricature d’une déesse en Inde et se fait menacer de mort

Une avocate indienne spécialisée dans la lutte contre les agressions sexuelles a tweeté un dessin faisant le lien entre un viol et l’adoration d’une déesse hindoue, ce qui a choqué des milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Elle a été menacée de mort et de viol et de nombreuses plaintes ont été déposées à son encontre, rapporte franceinfo.