«Armés et dangereux», des terroristes présumés en fuite après l’attentat de Vienne

L'attaque survenue ce lundi soir à Vienne a impliqué plusieurs assaillants qui sont en fuite, «lourdement armés et dangereux», a déclaré le ministre de l'Intérieur Karl Nehammer à la chaîne ORF. Il a ajouté qu'ils étaient traqués par la police.

«Nous avons mobilisé plusieurs unités des forces spéciales qui recherchent maintenant les terroristes présumés. Je ne me limite donc pas à une zone de Vienne car les auteurs sont mobiles», a déclaré le ministre, exhortant les habitants à rester chez eux.

«Répugnante attaque terroriste»

Au moins deux personnes, dont un suspect, ont été tuées et plusieurs autres ont été blessées le 2 novembre lors d'une fusillade près de la synagogue de Vienne. Six différents lieux ont été visés, tous à proximité immédiate de l'édifice religieux, selon la police. Le maire de Vienne, Michael Ludwig, a déclaré à l'antenne d'ORF TV que 15 personnes avaient été hospitalisées et que sept d'entre elles étaient dans un état grave.

Le chancelier Sebastian Kurz a dénoncé une «répugnante attaque terroriste».