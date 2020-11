Un homme d’affaires britannique parie 5 millions de dollars sur la victoire de Trump

Un homme d’affaires et ancien banquier britannique, resté anonyme, a parié cinq millions de dollars sur la victoire de l’actuel Président américain à l’élection. L’entreprise qui a enregistré sa mise estime auprès du Sun qu’il s’agit du plus gros pari politique jamais réalisé.

Un mystérieux parieur britannique a misé gros sur la victoire de Donald Trump pour un deuxième mandat présidentiel: cinq millions de dollars. Selon le tabloïd The Sun, il s’agit d’un riche homme d’affaires et ancien banquier, résidant sur l’île de Curaçao, dans les Caraïbes, qui a enregistré sa mise auprès d’un bookmaker privé.

«La rumeur de ce pari a fait le tour et nous pensons que c'est le plus gros pari jamais fait sur la politique», a indiqué l’entreprise qui a validé la somme.

Selon un ami de ce parieur inconnu, il a consulté des «initiés du camp Trump» avant de se lancer dans le pari. Puisque la cote est de 2,85, l’homme pourrait remporter près de 15 millions de dollars. Il est loin d’être le seul à avoir fait ce choix, puisque des milliers de joueurs ont, dans une moindre mesure, parié pour le candidat républicain.

Bien que les bookmakers donnent toujours Biden favori, la cote de Trump a attiré de nombreux parieurs de dernière minute, a confié au Sun Jessica O’Reilly, porte-parole de la société de paris britannique Ladbrokes. Même tendance pour l’entreprise Paddy Power, qui indique que 67% de ses joueurs ont misé leur argent sur la victoire de Trump.

Un milliard de dollars

Malgré l’interdiction de parier de l’argent sur la course à la présidentielle sur le territoire américain, les paris sur l’un des plus grands événements politiques de 2020 ont explosé au niveau international. Selon USA Today, le volume des mises investies pourrait totaliser un milliard de dollars cette année, soit le double de 2016.

L’élection américaine a même dépassé, en termes de paris en dollars, des événements comme le Super Bowl et le combat de boxe entre Floyd Mayweather et Conor McGregor en 2017. «Nous prévoyons que ce sera le plus gros pari de 2020», indique le porte-parole du site Betonline Rupert Adams. «La personnalité de Trump joue un grand rôle dans l'intérêt derrière les paris», explique-t-il.