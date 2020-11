Poutine et Macron confirment leur intention de «combattre le terrorisme dans toutes ses formes»

Lors d'un entretien téléphonique ce samedi 7 novembre à l'initiative de Paris, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont réaffirmé la détermination de deux pays à lutter contre le terrorisme dans toutes ses formes. Les deux Présidents ont également abordé les situations de la Libye et du Haut-Karabakh.

Le Président russe et son homologue français ont discuté ce samedi 7 novembre lors d'un entretien téléphonique plusieurs sujets dont la lutte contre le terrorisme. Le Kremlin indique que la conversation a eu lieu à l’initiative de la partie française.

«En lien avec les récents attentats en France, les deux parties ont souligné leur détermination à combattre le terrorisme dans toutes ses formes», indique un communiqué du Kremlin.

Concernant le Haut-Karabakh, Poutine et Macron ont exprimé leurs «vives inquiétudes» sur les affrontements à grande échelle dans la zone de conflit et «l'implication de plus en plus active d'extrémistes arrivant de Syrie et de Libye».

Haut-Karabakh et Libye

«Vladimir Poutine a informé en détail Emmanuel Macron sur les mesures prises par la Russie pour obtenir un cessez-le-feu rapide et la reprise des négociations pour trouver une solution politique et diplomatique. Ils ont réaffirmé leur disposition mutuelle à poursuivre les efforts de médiation coordonnés de la Russie et de la France, y compris dans le cadre du groupe de Minsk de l'OSCE», souligne le Kremlin.

Les deux parties ont également noté la similitude de leur position respective sur la situation en Libye et se sont prononcées «en faveur de l'intensification des efforts pour normaliser rapidement la situation dans le pays».

