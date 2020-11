Un premier pays s’apprête à ouvrir son consulat en Crimée

Un consulat honoraire du Nicaragua ouvrira bientôt ses portes en Crimée, a annoncé à Sputnik le représentant permanent de la région auprès du Président russe, Guéorgui Mouradov.

«Un consulat honoraire du Nicaragua sera implanté en Crimée. L’ambassadeur du Nicaragua se rend dans la péninsule», a fait savoir l’officiel.

Selon lui, la cérémonie d’inauguration se déroulera ce mardi 10 novembre dans la ville de Simferopol.

Une première depuis 2014

La Crimée et la ville de Sébastopol ont été réintégrées par la Russie à l’issue d’un référendum tenu en mars 2014 dans le sillage de la crise politique en Ukraine consécutive au renversement du Président Viktor Ianoukovitch. Lors du scrutin, dont les résultats ne sont pas reconnus par Kiev et ses partenaires occidentaux, plus de 96% des votants se sont prononcés en faveur de la réunification avec la Russie.

Le Nicaragua est l’un des sept pays du monde ayant reconnu l’appartenance de la Crimée à la Fédération de Russie.